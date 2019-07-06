Тимошенко настаивает на расследовании действий руководства Минздрава

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

По мнению Тимошенко, руководство Ммнздрава нужно привлечь к ответственности

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко настаивает на расследовании действий и привлечении к ответственности руководства Минздрава. Об этом народный депутат заявила во время эфира на телеканале NewsOne, передает РБК-Украина.

По ее мнению, то, что Министерство здравоохранения, премьер Владимир Гройсман и бывшая власть сделали с отечественной медициной, без последствий оставлять нельзя.

"Уляна Супрун должна не просто уйти с должности, деятельность руководства Минздрава должна быть расследована компетентными органами", – убеждена политик.

Она напомнила, что недавно посетила одну из больниц Киевской области.

"Три года назад это была современная больница, обслуживала десятки сел вокруг, имела врачей всех профилей. Мы приехали несколько дней назад – там руины", - заявила Тимошенко.

Больницу уже не финансируют, врачи уволены, а люди вокруг остались без медпомощи, и это только один пример, добавила политик.

Тимошенко также отметила, что за 5 лет закрыто 500 больниц и поликлиник, а также 1633 ФАП в селе: "Супрун и все руководители над ней, по сути, ликвидируют сеть лечебных заведений в Украине. Своей реформой они лишают людей нормальной медпомощи".

Лидер "Батькивщины" убеждена: надо вводить обязательное медицинское страхование. Оно даст возможность тем, кто работает, получать страховку за счет работодателя, а те, кто не работает (пенсионеры, несовершеннолетние, безработные), – за счет государства.