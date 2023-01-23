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Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента

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Киев, Понедельник 23 января 2023 23:07
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента Фото: Кирилл Тимошенко (president gov ua)
Автор: Данила Крамаренко, Ростислав Шаправский

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ОП.

Кроме того, информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, Тимошенко уже уволили.

"Скорее всего, вместо него будет Алексей Кулеба (нынешний глава Киевской областной военной администрации, - ред.)", - написал он в Telegram.

По словам собеседников РБК-Украина во власти, в ближайшее время также будет объявлено о ряде других громких кадровых решений.

"По всем, к кому давно были вопросы из-за скандальных историй, уже принято решения. Это касается разных органов власти", - отметил один из них.

Отметим, на должности замглавы ОП Кирилл Тимошенко занимается региональной политикой. В Офисе с мая 2019 года, но сначала отвечал за вопросы информационной политики, а также курировал протокол президента и сферу ІТ.

В июне 2020 года стал координатором программы "Большая стройка" по обновлению дорог и социальной инфраструктуры по всей Украине. В марте 2021 стал исполнительным секретарем президиума Конгресса местных и региональных властей.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину отвечает за восстановление жилья и инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что у президента Владимира Зеленского готовят отставки нескольких глав областных военных администраций.

По данным источников, как минимум есть решение по Днепропетровской и Запорожской областям. При этом возможна отставка главы Сумской области и еще нескольких регионов.

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Тимошенко Офис президента
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