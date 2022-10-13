Тимошенко: нам треба самотужки побудувати сильну систему протиповітряної та протиракетної оборони

Партія "Батьківщини" подасть уряду та РНБО розгорнуті пропозиції, як оптимізувати держбюджет-2023 і направити вивільнені кошти на побудову сильної системи протиповітряної та протиракетної оборони в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, безумовно, сильні й болючі для України. Ворог вибрав "слабке" місце і гатить. Однак ми можемо від цього захиститися, це найголовніше. Наші західні партнери допомагають нам, як можуть. Але і ми кожну копійку бюджету мусимо витратити на побудову посиленої системи ППО і ПРО", - вважає Тимошенко.

За її словами, ухвалений у першому читанні кошторис на наступний рік потрібно негайно відкоригувати, та направити вивільнені кошти на захист країни від підлих ударів ворога.

"У нас 58% доходів йде на погашення й обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргів, це 741 мільярд гривень. Треба зупинити будь-які виплати цих боргів, попередньо домовившись із кредиторами. А якщо додати до цього передбачені на ремонт звичайних доріг 74 мільярди гривень, то це буде понад 800 мільярдів гривень абсолютно доступних для нас коштів. За ці гроші можна закупити приблизно 80 дивізіонів систем ППО класу С-300", - наголосила Тимошенко.

Таке рішення, на її переконання, забезпечить надійний захист головних енергетичних й інфраструктурних об’єктів України від будь-яких повітряних загроз, які несе країна-агресор.