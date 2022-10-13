Тимошенко: нам нужно самостоятельно построить сильную систему противовоздушной и противоракетной обороны

Партия "Батькивщины" предоставит правительству и СНБО развернутые предложения, как оптимизировать госбюджет-2023 и направить высвободившиеся средства на построение сильной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Украине.

"Удары по объектам энергетической инфраструктуры, безусловно, сильны и болезненны для Украины. Враг выбрал "слабое" место и плести. Однако мы можем от этого защититься, это самое главное. Наши западные партнеры помогают нам, как могут. Но и мы каждую копейку" бюджета должны потратить на построение усиленной системы ПВО и ПРО", - считает Тимошенко.

По ее словам, принятую в первом чтении смету на следующий год нужно немедленно откорректировать, и направить высвободившиеся средства в защиту страны от подлых ударов врага.

"У нас 58% доходов идет на погашение и обслуживание внутренних и внешних долгов, это 741 миллиард гривен. Надо остановить любые выплаты этих долгов, предварительно договорившись с кредиторами. А если добавить к этому предусмотренные на ремонт обычных дорог 74 миллиарда гривен, то это будет более 800 миллиардов гривен абсолютно доступных для нас средств. За эти деньги можно закупить около 80 дивизионов систем ПВО класса С-300", - подчеркнула Тимошенко.

Такое решение, по ее мнению, обеспечит надежную защиту главных энергетических и инфраструктурных объектов Украины от любых воздушных угроз, которые несет страна-агрессор.