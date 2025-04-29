Тимошенко наголосила на неприпустимості жодних капітуляційних умов миру для України

"У ці дні, коли війна триває вже четвертий рік, ми не маємо права стати слабкішими. Ми не маємо права прийняти капітулянтські умови миру. Тільки справедливий і сталий мир, який ми з вами заслужили! Для досягнення цієї мети нам потрібно посилити порозуміння і єдність між Сполученими Штатами Америки і Європою – так, як це було завжди. І я знову хочу сказати: Україна вистояла! І ми переможемо! Україна вистояла – завдяки єдності. Завдяки вашій підтримці. І завдяки незламному духу нашого українського народу, героїзму нашої армії", – наголосила вона.

Юлія Тимошенко також підкреслила, що українці довели, що здатні не лише боронити себе, а й захищати Європу.

"Українські воїни – це воїни свободи. Вони захищають не тільки Київ, Харків, Одесу, Дніпро – вони боронять Берлін, Варшаву, Париж. Боронять Мадрид і Валенсію! Безпека Європи і України є неподільною. Бо безпека Європи починається з безпечних кордонів цілісної України", – сказала політик.

Вона також нагадала про ціну, яку платить Україна за свою свободу та свободу Європи.

"Загинули десятки тисяч найкращих наших людей. 14 мільйонів – а це одна третина довоєнного населення України! – стали вимушеними переселенцями. Половина з них – а це 7 мільйонів! – стали біженцями. 63 тисячі українців зникли безвісти. Понад 20 тисяч наших дітей було викрадено Росією – відірвано від своїх родин, домівок і Батьківщини. Ворог окупував майже чверть нашої території. Ось яку криваву ціну вже заплатили і продовжують щоденно платити українці за свою свободу і незалежність… За вашу і нашу свободу!", – додала Юлія Тимошенко.

У цьому звʼязку лідерка "Батьківщини" наголосила, що "наразі настав час нових рішень – час рішень, які не можна відкладати".

"І саме тому ми всі потребуємо чіткої стратегії перемоги, а не лише стратегії оборони і стримування», – сказала Юлія Тимошенко.

Тому вона закликала багатократно посилити підтримку України – прискорити вступ України до ЄС, не чекаючи до 2030 року; підтримати українську економіку, зокрема продовжити режим автономних торгівельних заходів, запроваджених ЄС у 2022 році – особливо у аграрному секторі; створити систему спільної європейської безпеки; максимально збільшити та прискорити військово-технічну допомогу Україні, особливо через надання систем протиповітряної оборони і ракет великої дальності; розпочати конкретні дії щодо використання заморожених російських активів та поширити санкції на ключові галузі економіки країни-агресора.

"Наша стійкість – це ваша стійкість. Ми не просимо поступок – ми говоримо про спільний План. Ми потребуємо Плану миру, відновлення і розвитку – не лише для відбудови нашої інфраструктури, доріг і міст, а для модернізації всієї української держави", – підкреслила Юлія Тимошенко.

Окрім того, лідерка "Батьківщини" подякувала "кожному члену ЄНП, кожному європейському політику, хто за ці роки залишався поруч з нами".

"Хочу особливо подякувати за підтримку наших біженців, яких ви прийняли як близьких членів родини. Ми відчували цю підтримку – у рішеннях парламентів, у словах лідерів, у щоденній допомозі, яка рятувала життя. Ми – єдина цивілізація. Ми – європейська родина. І ми не маємо права залишити одне одного на півдорозі. Європа – це доля, яку ми обрали разом. Ми боремося, ми перемагаємо. Сьогодні ця доля – зі зброєю в руках. Але завтра – вона буде вільною", – сказала вона.

У Конгресі ЄНП, ключовими темами якого стали політичні виклики для Європи, питання безпеки та війна РФ, брали участь члени Європейського парламенту, національних парламентів ЄС, лідери партій ЄС, які входять до складу ЄНП. "Батьківщину" на Конгресі також представляє заступник Голови партії "Батьківщина", перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Григорій Немиря.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 84 партії та партнери з 44 країн, Президент Європейського парламенту, Президент Європейської комісії, 12 голів країн-членів ЄС та 3 голови країн, які не є членами ЄС, 10 членів Європейської комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.