Тимошенко подчеркнула недопустимость никаких капитуляционных условий мира для Украины

"В эти дни, когда война продолжается уже четвертый год, мы не имеем права стать слабее. Мы не имеем права принять капитулянтские условия мира. Только справедливый и устойчивый мир, который мы с вами заслужили! Для достижения этой цели нам нужно усилить взаимопонимание и единство между Соединенными Штатами Америки и Европой - так, как это было всегда. И я снова хочу сказать: Украина выстояла! И мы победим! Украина выстояла - благодаря единству. Благодаря вашей поддержке. И благодаря несокрушимому духу нашего украинского народа, героизму нашей армии", - подчеркнула она.

Юлия Тимошенко также подчеркнула, что украинцы доказали, что способны не только защищать себя, но и защищать Европу.

"Украинские воины - это воины свободы. Они защищают не только Киев, Харьков, Одессу, Днепр - они защищают Берлин, Варшаву, Париж. Боронят Мадрид и Валенсию! Безопасность Европы и Украины является неделимой. Потому что безопасность Европы начинается с безопасных границ целостной Украины", - сказала политик.

Она также напомнила о цене, которую платит Украина за свою свободу и свободу Европы.

"Погибли десятки тысяч лучших наших людей. 14 миллионов - а это одна треть довоенного населения Украины! - стали вынужденными переселенцами. Половина из них - а это 7 миллионов! - стали беженцами. 63 тысячи украинцев пропали без вести. Более 20 тысяч наших детей были похищены Россией - оторваны от своих семей, домов и Родины. Враг оккупировал почти четверть нашей территории. Вот какую кровавую цену уже заплатили и продолжают ежедневно платить украинцы за свою свободу и независимость... За вашу и нашу свободу!", - добавила Юлия Тимошенко.

В этой связи лидер "Батькивщины" отметила, что "сейчас настало время новых решений - время решений, которые нельзя откладывать".

"И именно поэтому мы все нуждаемся в четкой стратегии победы, а не только стратегии обороны и сдерживания", - сказала Юлия Тимошенко.

Поэтому она призвала многократно усилить поддержку Украины - ускорить вступление Украины в ЕС, не дожидаясь до 2030 года; поддержать украинскую экономику, в частности продолжить режим автономных торговых мер, введенных ЕС в 2022 году - особенно в аграрном секторе; создать систему общей европейской безопасности; максимально увеличить и ускорить военно-техническую помощь Украине, особенно путем предоставления систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности; начать конкретные действия по использованию замороженных российских активов и поши

"Наша устойчивость - это ваша устойчивость. Мы не просим уступок - мы говорим о совместном Плане. Мы нуждаемся в Плане мира, восстановления и развития - не только для восстановления нашей инфраструктуры, дорог и городов, а для модернизации всего украинского государства", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" поблагодарила "каждого члена ЕНП, каждого европейского политика, кто за эти годы оставался рядом с нами".

"Хочу особенно поблагодарить за поддержку наших беженцев, которых вы приняли как близких членов семьи. Мы чувствовали эту поддержку - в решениях парламентов, в словах лидеров, в ежедневной помощи, которая спасала жизни. Мы - единая цивилизация. Мы - европейская семья. И мы не имеем права оставить друг друга на полпути. Европа - это судьба, которую мы выбрали вместе. Мы боремся, мы побеждаем. Сегодня эта судьба - с оружием в руках. Но завтра - она будет свободной", - сказала она.

В Конгрессе ЕНП, ключевыми темами которого стали политические вызовы для Европы, вопросы безопасности и война РФ, принимали участие члены Европейского парламента, национальных парламентов ЕС, лидеры партий ЕС, которые входят в состав ЕНП. "Батькивщину" на Конгрессе также представляет заместитель Председателя партии "Батькивщина", первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря.

ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 84 партии и партнеры из 44 стран, Президент Европейского парламента, Президент Европейской комиссии, 12 глав стран-членов ЕС и 3 главы стран, не являющихся членами ЕС, 10 членов Европейской комиссии; она имеет самую большую фракцию в Европарламенте.