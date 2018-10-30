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Тимошенко: надежные гарантии безопасности Украины - только в НАТО

Новости » Политика    30.10.2018 - 12:59
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, что сейчас настало время переосмыслить суть и функции глобальных систем безопасности

Украина должна получить членство в НАТО в обмен на отказ от ядерного статуса, однако из-за слабой позиции в отстаивании национальных интересов страна потеряла эту возможность, и отказ от оружия стал нашей исторической ошибкой. Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат, кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила во время Национального форума "Новая стратегия мира и безопасности", который сегодня проходит в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"27 лет мы вели неэффективную дипломатическую, оборонную политику. Надо признать: отказ от ядерной державы – наша историческая ошибка", – сказала лидер "Батькивщины".

Она убеждена, что никакие международные гарантии безопасности не работают, если они не подкреплены надежными механизмами их выполнения.

"Когда мы отказывались от ядерного оружия, единственная гарантия, которую мы могли получить и которая была бы непоколебимой: мы – оружие, а нам – членство в НАТО. Нам бы дали такую гарантию, потому что все были заинтересованы, чтобы оружие было уничтожено. Мы тогда могли стать членами НАТО, если бы были непреклонны в отстаивании национальных интересов", – пояснила Тимошенко.

Председатель партии отметила, что все страны-члены Альянса ежегодно на систему безопасности и обороны тратят около триллиона долларов, страна-агрессор РФ – 66 млрд долл., а Украина – чуть больше 2 млрд долл. (по сегодняшнему курсу долл./грн).

"Можем ли мы оставаться одинокими вне членства в коллективной системе безопасности и обороны НАТО, когда наш военный бюджет в 30 раз меньше, чем бюджет страны-агрессора? Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что в случае военной агрессии на защиту каждой страны-члена становятся все. Именно поэтому многие десятилетия никто не идет против стран-членов НАТО войной", – сказала она.

Тимошенко убеждена, что сейчас настало время переосмыслить суть и функции глобальных систем безопасности в мире: "Они не могут стать только защитой для кучки элитных стран мира. Они должны через систему сдерживания агрессора стать на защиту человечества. И Украина инициирует такой диалог после смены власти".

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