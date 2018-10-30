Тимошенко: надійні гарантії безпеки України - лише в НАТО

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, що наразі настав час переосмислити суть і функції глобальних систем безпеки

Україна мала отримати членство в НАТО в обмін на відмову від ядерного статусу, проте через слабку позицію у відстоюванні національних інтересів країна втратила цю можливість, і відмова від зброї стала нашою історичною помилкою. Про це лідер "Батьківщини", народний депутат, кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила під час Національного форуму "Нова стратегія миру та безпеки", який сьогодні проходить у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"27 років ми вели неефективну дипломатичну, оборонну та безпекову політику. Треба визнати: відмова від ядерної держави – наша історична помилка", – сказала лідер "Батьківщини".

Вона переконана, що жодні міжнародні гарантії безпеки не працюють, якщо вони не підкріплені надійними механізмами їхнього виконання.

"Коли ми відмовлялися від ядерної зброї, єдина гарантія, яку ми могли отримати та яка була б непохитною: ми – зброю, а нам – членство в НАТО. Нам би дали таку гарантію, бо всі були зацікавлені, щоб зброя була знищена. Ми тоді могли стати членами НАТО, якби були непохитні у відстоюванні національних інтересів", – пояснила Юлія Тимошенко.

Голова партії зауважила, що всі країни-члени Альянсу щорічно на систему безпеки та оборони витрачають близько трильйона доларів, країна-агресор РФ – 66 млрд дол., а Україна – трохи більше 2 млрд дол. (за сьогоднішнім курсом дол./грн).

"Чи можемо ми залишатися самотніми поза членством у колективній системі безпеки та оборони НАТО, коли наш військовий бюджет у 30 разів менший, ніж бюджет країни-агресора? Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що в разі військової агресії на захист кожної країни-члена стають всі. Саме тому багато десятиліть ніхто не йде проти країн-членів НАТО війною", – сказала вона.

Тимошенко переконана, що наразі настав час переосмислити суть і функції глобальних систем безпеки у світі: "Вони не можуть стати лише захистом для купки елітних країн світу. Вони мають через систему стримування агресора стати на захист людства. І Україна ініціює такий діалог після зміни влади".