Тимошенко: надо начинать переговорный процесс относительно реструктуризации госдолга

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее словам, треть расходов бюджета сегодня идут на обслуживание и возврат долгов

Распространение коронавируса и экономический кризис требуют изменения государственной политики, в частности власть должна немедленно начать переговорный процесс по реструктуризации государственного долга. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ", передает РБК-Украина.

"Надо немедленно говорить о реструктуризации долга. Я вообще удивлена, что до сих пор не ведется такой разговор. У нас треть расходов бюджета сегодня идут на обслуживание и возврат долгов. А этого сейчас делать нельзя", - сказала Тимошенко.

Она убеждена, что власть должна разработать и индивидуальный подход для каждой отрасли, чтобы помочь стране оправиться от последствий той ситуации, которая сегодня сложилась.

"Мы, например, во время кризиса в 2009 году для металлургической отрасли делали одни меры, для химической - другие, для аграрного комплекса была еще другая программа спасения. Но сейчас у власти этого нет. И я сегодня предложила помощь нашей команды. Мы не хотим, чтобы в этих условиях было разделение на власть и оппозицию. Мы сегодня - одна национальная команда и все те вещи, которые я делала и во время кризиса, и во время эпидемии, я готова не просто изложить по пунктам, я готова вместе с властью проходить это и помогать", - добавила Тимошенко.

Как ранее писало РБК-Украина, закон о рынке земли отложили до переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении новой финансовой помощи.