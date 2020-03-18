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Тимошенко: треба починати переговорний процес щодо реструктуризації держборгу

Новини » Політика     18.03.2020 - 10:36
Тимошенко: треба починати переговорний процес щодо реструктуризації держборгу
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За її словами, третина видатків бюджету сьогодні йдуть на обслуговування і повернення боргів

Поширення коронавірусу та економічна криза потребують зміни державної політики, зокрема влада мусить негайно почати переговорний процес щодо реструктуризації державного боргу. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "НАШ", передає РБК-Україна.

"Треба негайно говорити про реструктуризацію боргу. Я взагалі здивована, що досі не ведеться така розмова. У нас третина видатків бюджету сьогодні йдуть на обслуговування і повернення боргів. А цього країні зараз робити не можна", - сказала Тимошенко.

Вона переконана, що влада мусить розробити й індивідуальний підхід для кожної галузі, аби допомогти країні оговтатися від наслідків тієї ситуації, що сьогодні склалася.

"Ми, наприклад, під час кризи у 2009 році для металургійної галузі робили одні заходи, для хімічної - інші, для аграрного комплексу була ще інша програма порятунку. Але зараз у влади цього немає. І я сьогодні запропонувала допомогу нашої команди. Ми не хочемо, щоб у цих умовах був поділ на владу та опозицію. Ми сьогодні - одна національна команда і всі ті речі, які я робила і під час кризи, і під час епідемії, я готова не просто викласти по пунктах, я готова разом з владою проходити це та допомагати", - додала Тимошенко.

Як раніше писало РБК-Україна, закон про ринок землі відклали до переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо виділення нової фінансової допомоги.

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