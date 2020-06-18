Тимошенко: мы наблюдаем растущую нестабильность в Украине

Пандемия привела к резкому экономическому падению, поэтому именно сейчас настало время воспользоваться моментом и приложить новые усилия для достижения справедливого мира в Украине.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время участия в 7-мой встрече лидеров Восточного партнерства с Европейской народной партии.

"Хочу поблагодарить всех вас, что в то время, когда вы столкнулись с пандемией коронавируса, вы смогли выдержать этот удар, вы смогли защитить свои страны и помогли нам защитить наши страны. Пандемия была проверкой всех систем нашей жизни, и я убеждена, что каждой стране нужно сделать соответствующие выводы и усилить все институты, которые могут защищать нас от таких вызовов", - сказала Тимошенко.

Во время выступления она также проинформировала о политической и социально-экономической ситуации в Украине. Отдельно она обратила внимание участников на то, что последние шесть лет в Украине происходила реформа правосудия. По ее мнению, "именно сейчас новые громкие политические дела станут тестом на эффективность этих реформ".

Тимошенко сообщила, что согласно последнему опросу общественного мнения, 60% респондентов считают, что во внутренней политике страна движется в неправильном направлении. Именно поэтому "Батькивщина" начинает объединения нефейкових демократических сил, способных вернуть Украину к нормально жизни.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем растущую нестабильность в Украине - экономическую, социальную и политику безопасности. Выход из этой ситуации вижу только в объединении проевропейских демократических сил для сохранения нашей страны", - заявила лидер "Батькивщины".

Во время встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, участники обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между восточными партнерами и ЕС, а также возможность усиленной стратегии сотрудничества с ассоциированными странами, рассмотрели пути содействия политике безопасности сотрудничества и укрепления институтов, надлежащего управления, верховенства права и уважения к прав человека, а также обсудили политическую ситуацию в странах-партнерах и геополитические вызовы в регионе. Кроме того, речь шла о ситуации по распространению Covid-19 в Европе и усилия государств по преодолению последствий пандемии.

Напомним, Европейская народная партия проводила последнюю Встреча лидеров Восточного партнерства с ЕНП в 2017 году в Брюсселе после успешных встреч, состоявшихся в Риге, Кишиневе, Батуми, Ереване и Вильнюсе.

ЕНП является крупнейшей политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 83 партии и партнеры из 43 стран, среди которых и "Батькивщина", президент Европейской Комиссии, 11 глав стран-членов ЕС и 4 главы стран, не являющихся членами ЕС, 10 членов Европейской Комиссии; она имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.