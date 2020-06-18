Тимошенко: ми спостерігаємо зростаючу нестабільність в Україні

Пандемія призвела до різкого економічного падіння, тому саме зараз настав час скористатися моментом і докласти нових зусиль для досягнення справедливого миру в Україні.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час участі у 7-мій зустрічі лідерів Східного партнерства з Європейської народної партії.

"Хочу подякувати всім вам, що у той час, коли ви зіткнулися з пандемією коронавірусу, ви змогли витримати цей удар, ви змогли захистити свої країни та допомогли нам захисти наші країни. Пандемія була перевіркою всіх систем нашого життя, і я переконана, що кожній країні треба зробити відповідні висновки й посилити всі інституції, які можуть захищати нас від таких викликів", - сказала Тимошенко.

Під час виступу вона також поінформувала про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні. Окремо вона звернула увагу учасників на те, що останні шість років в Україні відбувалася реформа правосуддя. На її думку, "саме зараз нові гучні політичні справи стануть тестом на ефективність цих реформ".

Тимошенко повідомила, що згідно з останнім опитуванням суспільної думки, 60% респондентів вважають, що у внутрішній політиці країна рухається у неправильному напрямку. Саме тому "Батьківщина" розпочинає об’єднання нефейкових демократичних сил, здатних повернути Україну до нормально життя.

"На жаль, зараз ми спостерігаємо зростаючу нестабільність в Україні – економічну, соціальну і безпекову. Вихід із цієї ситуації бачу тільки в об‘єднанні проєвропейських демократичних сил задля збереження нашої країни", - заявила лідер "Батьківщини".

Під час зустрічі, яка відбулася у режимі відеоконференції, учасники обговорили подальше зміцнення співпраці між східними країнами-партнерами та ЄС, а також можливість посиленої стратегії співпраці з асоційованими країнами, розглянули шляхи сприяння безпековій співпраці та зміцнення інституцій, належного управління, верховенства права і поваги до прав людини, а також обговорили політичну ситуацію в країнах-партнерах та геополітичні виклики в регіоні. Окрім того, йшлося про ситуацію з розповсюдження Covid-19 у Європі та зусилля держав з подолання наслідків пандемії.

Нагадаємо, Європейська народна партія проводила останню Зустріч лідерів Східного партнерства з ЄНП у 2017 році в Брюсселі після успішних зустрічей, які відбулися у Ризі, Кишиневі, Батумі, Єревані та Вільнюсі.

ЄНП є найбільшою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 83 партії та партнери з 43 країн, серед яких і "Батьківщина", президент Європейської Комісії, 11 голів країн-членів ЄС та 4 голови країн, які не є членами ЄС, 10 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.