Тимошенко о "мюнхенской" речи Зеленского: "в темные времена закаляются сильные нации"

"Меня сложно назвать поклонницей Владимира Зеленского, но сейчас я бы хотела высказаться в его поддержку. И не только потому, что в сегодняшней речи президент наконец сказал ключевые вещи, на которых с самого начала войны настаиваю я и команда "Батькивщины": и о необходимости требовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму; и о целесообразности основания новых финансовых отношений с нашими западными партнерами; и, наконец, о необходимости быть честными с миром и собственными гражданами", - написала Тимошенко.

По ее мнению, сегодня у нас нет другого выбора, как забыть старые обиды, прекратить борьбу и стать бок о бок ради спасения Украины.

"Объединиться внутри и сплотить вокруг себя всех людей доброй воли. Потому что Украина сегодня защищает не только свою независимость. Мы стоим на защите всего цивилизованного мира от вызовов, которых история до сих пор не знала", - добавила политик.