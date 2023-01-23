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Тимошенко може очолити Херсонську ОВА

Фото: Кирило Тимошенко (vin gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка можуть призначити головою Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

Про це РБК-Україна повідомили інформовані співрозмовники в ОП.

За їхніми словами, раніше планувалося, що після звільнення Тимошенка призначать головою Херсонської ОВА. Обговорення цього питання мало місце задовго до його звільнення з Офісу після скандалу з орендою заміського будинку та елітного авто.

Не виключено, що відповідне рішення про призначення Тимошенка головою Херсонської ОВА буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента. Наразі президентського указу ще немає.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомили про підготовку кадрових ротацій серед керівництва низки областей.

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