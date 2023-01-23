Тимошенко может возглавить Херсонскую ОВА

Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут назначить главой Херсонской областной военной администрации (ОВА).
Об этом РБК-Украина сообщили информированные собеседники в ОП.
По их словам, еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Обсуждение этого вопроса имело место задолго до его ухода из Офиса после скандала с арендой загородного дома и элитного авто.
Не исключено, что соответствующее решение о назначении Тимошенко главой Херсонской ОВА будет принято в ближайшее время.
Напомним, сегодня стало известно, что Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. На данный момент президентского указа еще нет.
Кроме того, источники РБК-Украина сообщили о подготовке кадровых ротаций среди руководства ряда областей.
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