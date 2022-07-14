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Тимошенко: мир должен взять курс на экономическое уничтожение РФ

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Четверг 14 июля 2022 16:54
Тимошенко: мир должен взять курс на экономическое уничтожение РФ Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Александр Мороз

Очередная ракетная атака на Винницу подтвердила: Россия - террористическое государство, которое осуществляет геноцид украинского народа. Ее надо немедленно останавливать - предоставлением современного оружия ВСУ и введением сокрушительных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Facebook.

"Мир должен официально признать Россию террористическим государством и ввести санкции, которых до сих пор не знала история. Санкции, что за считанные месяцы похоронят путинский режим! А ВСУ должны немедленно получить оружие, способное поражать самолеты и корабли, с которых запускают ракеты по украинским ТРЦ, многоэтажках, больницах и детских садах", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что каждый день промедление приводит к невинным жертвам среди гражданских украинцев, поэтому РФ надо останавливать немедленно.

"Это зло должно быть уничтожено физически", - призвала Тимошенко.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетного удара по центру Винницы. Известно, что ракеты были выпущены с подводной лодки в Черном море и попали в офисное здание и жилые дома.

На данный момент известно о по меньшей мере 20 погибших и около 90 пострадавших.

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Тимошенко Российская Федерация
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