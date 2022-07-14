Тимошенко: світ має взяти курс на економічне знищення РФ
Чергова ракетна атака на Вінницю підтвердила: Росія - терористична держава, яка здійснює геноцид українського народу. Її треба негайно зупиняти - наданням сучасної зброї ЗСУ та запровадженням нищівних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook.
"Світ мусить офіційно визнати росію терористичною державою та запровадити санкції, яких досі не знала історія. Санкції, що за лічені місяці поховають путінський режим! А ЗСУ мають негайно отримати зброю, здатну вражати літаки та кораблі, з яких запускають ракети по українських ТРЦ, багатоповерхівках, лікарнях та дитячих садках", - заявила Тимошенко.
Вона додала, що кожен день зволікання призводить до невинних жертв серед цивільних українців, тому РФ треба зупиняти негайно.
"Це зло має бути знищено фізично", - закликала Тимошенко.
Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці. Відомо, що ракети були випущені з підводного човна в Чорному морі і влучили в офісну будівлю і житлові будинки.
На даний момент відомо про щонайменше 20 загиблих і близько 90 постраждалих.
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