Тимошенко: каждый чиновник, который грабит народ, понесет ответственность

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что помимо главного врага - РФ - Украину разрушают изнутри

Бездарные руководители государства, которые грабят государство, которое ведет войну, после смены власти в Украине понесут за это ответственность. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, Тимошенко отметила, что помимо главного врага - страны-агрессора Российской Федерации - Украину разрушают изнутри.

"В середине стране войну против нас ведут бездарные, коррумпированные, абсолютно аморальные и беспринципные руководители государства, которые не считаются ни с войной, ни с тем ужасным состоянием, в котором живут люди. Они просто обогащаются. И они за это будут отвечать - буквально после того, как сменится власть", - сказала она.

Тимошенко убеждена, что стране не придется ждать, когда "очередной президент посадит или не посадит трех-четырех своих друзей". Восстановление справедливости и наказание крупных коррупционеров обеспечит новая Конституция, которая демонтирует кланово-олигархическую систему и построит действительно демократическую страну.

"Нам нужно полагаться на систему, где генеральный прокурор больше не будет кумом, сватом, братом очередному президенту, и он же будет отвечать за посадку чиновников. Как такое возможно? Нам нужно, чтобы в новой Конституции и генеральный прокурор, и вообще прокуратура формировались независимо от политического класса, от президента, от Верховной рады и правительства", - сказала она.

По словам Тимошенко, необходимо установить полный контроль и ответственность над каждым чиновником, которых "можно будет снять с должностей, если они не должным образом выполняют возложенные на них задачи".

Сообщается, что именно это и предусматривает Новая Конституция, которую по инициативе Тимошенко разработали лучшие в стране специалисты и общественные деятели. Проект Основного закона новый президент без проволочек вынесет на всеукраинский референдум.

"Новая Конституция предусматривает полную ликвидацию кланово-олигархической модели управления страной и переход на реальную демократию, где все ветви власти сбалансированы и подконтрольны", - добавила она.