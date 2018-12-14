Тимошенко: кожен посадовець, який грабує народ, понесе відповідальність

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зауважила, що окрім головного ворога - РФ - Україну нищать зсередини

Бездарні керівники держави, які грабують державу, що веде війну, після зміни влади в Україні понесуть за це відповідальність. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, Тимошенко зауважила, що окрім головного ворога - держави-агресора Російської Федерації - Україну нищать зсередини.

"У середині країні війну проти нас ведуть бездарні, корумповані, абсолютно аморальні і безпринципні керівники держави, які не рахуються ні з війною, ні з тим жахливим станом, в якому живуть люди. Вони просто збагачуються. І вони за це будуть відповідати - буквально після того, як зміниться влада", - сказала вона.

Тимошенко переконана, що країні не доведеться чекати, коли "черговий президент посадить, або не посадить трьох-чотирьох своїх друзів". Відновлення справедливості та покарання найбільших корупціонерів забезпечить нова Конституція, яка демонтує кланово-олігархічну систему і побудує дійсно демократичну країну.

"Нам потрібно покладатися на систему, де генеральний прокурор більше не буде кумом, сватом, братом черговому президенту, і він же відповідатиме за посадку високопосадовців. Як таке можливо? Нам потрібно, щоб у новій Конституції і генеральний прокурор, і загалом прокуратура формувалися незалежно від політичного класу, від президента, від Верховної ради та урядів", - сказала вона.

За словами Тимошенко, необхідно встановити повний контроль і відповідальність над кожним посадовцем та чиновником, яких "можна буде зняти з посад, якщо вони не належним чином виконують покладені на них завдання".

Повідомляється, що саме це і передбачає Нова Конституція, яку за ініціативи Тимошенко розробили найкращі в країні фахівці та громадські діячі. Проект Основного закону новий президент без зволікань винесе на всеукраїнський референдум.

"Нова Конституція передбачає повну ліквідацію кланово-олігархічної моделі управляння країною і перехід на реальну демократію, де всі гілки влади збалансовані та підконтрольні", - додала вона.