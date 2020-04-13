Тимошенко: изменениями в бюджет власть пытается узаконить коррупцию

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко также предложила президенту и руководству правительства собраться с лидерами фракций

Изменениями в госбюджет власть пытается легализовать коррупцию. Об этом во время выступления на внеочередном заседании парламента заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает РБК-Украина.

"Сегодня из доходной части бюджета изымают почти 120 миллиардов гривен. Парламенту предлагают просто признать их исчезновение, закрыв глаза на то, как именно они исчезли. Подчеркиваю, это сумма, которая, во-первых, вдвое превышает создание Фонда по борьбе с инфекцией и эпидемией. Во-вторых - это половина Пенсионного фонда Украины по объему денег", - заявила Тимошенко.

Председатель "Батькивщины" убеждена, что именно такими изменениями бюджета власть пытается легализовать коррупцию на таможне и налоговой, которые удалось разоблачить экс-министру финансов Игорю Уманскому.

"Уманский сказал, что в среднем за квартал в результате коррупции бюджет недосчитывает 30 миллиардов гривен. Это как раз и есть эти 120 миллиардов гривен за год. Но ведь он не просто разоблачил все эти сделки, он доложил об этом президенту, премьер-министру, правительству - он выступил с этим публично и подал соответствующие аргументированные материалы в Генпрокуратуру, НАБУ и СБУ. Но власть на это закрыла глаза и предлагает то же сделать депутатам. Надо говорить правду - на рассмотрение парламента вынесли бюджет уничтожения Украины", - добавила Тимошенко.

Тимошенко уверена, что кризис не дает разрешение властям наживаться на беде людей, поэтому прежде чем принимать изменения в бюджет, нужно убедиться в их обоснованности. Тимошенко также предложила президенту и руководству правительства собраться с лидерами фракций, чтобы выслушать бывшего министра.

Напомним, 13 апреля Верховная рада Украины приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменения в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина ранее, в позапрошлый понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.