Тимошенко: интеллект сделает Украину одной из сильнейших стран Европы

Развитие Украины невозможно без качественного образования, внедрения новых технологий в обучение и работу, без развития городов и городков. И только патриотические люди, действительно любящие Украину, могут помочь нашей стране приблизиться к счастливому будущему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко во время открытия инновационного IQ-центра в г. Городок в Хмельницкой области.

IQ-центр, основанный группой компаний "Эпицентр К", должен стать мощным интеллектуальным хабом, который будет привлекать в регион перспективные кадры в сфере информационных технологий со всей Украины.

"Когда сдаются такие прекрасные объекты, это свидетельствует о том, что мечты претворяются в жизнь. Украина может рассчитывать на очень сильное настоящее и будущее, но надо, чтобы все, кто любят Украину, были вместе. И тогда все будет хорошо", - убеждена Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" считает, что привлечение инвестиций в небольшие города для интеллектуального развития детей и молодежи - бесценный вклад в будущее страны, что будет иметь долгосрочный ощутимый результат.

"Это и есть то развитие Украины, на которое мы очень с вами рассчитывали. Когда я посмотрела, как в этом IQ-центре все создано, я поняла, что Европа может нам позавидовать. Что еще очень важно - в этом прекрасном офисе будет до тысячи рабочих мест, и самое главное - для нашей молодежи. Я знаю, что в Городке также запланировано строительство сверхсовременной школы. Это значит, что для Украины будут воспитываться интеллектуальные, сильные, духовно красивые люди. Мы верим в это", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, сделать Украину сильной и богатой, а людей счастливыми можно лишь объединив усилия всех патриотических сил страны.

"Надо объединять усилия всех сильных людей в Украине, которые остаются на патриотических позициях, которые видят в Украине тот потенциал, который может сделать нас одной из сильнейших стран Европы. Нам нужно всем объединиться, чтобы показать, какой Украина может быть красивой. И чтобы мы могли поднять голову и сказать, что и молодежь, и дети, и наши родители, всю жизнь отдавшие работе в Украине, будут чувствовать себя в Украине счастливо", - подытожила лидер "Батькивщины".