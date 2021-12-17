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Тимошенко: інтелект зробить Україну однією з найсильніших країн Європи

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 15:45
Тимошенко: інтелект зробить Україну однією з найсильніших країн Європи Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Розвиток України неможливий без якісної освіти, впровадження нових технологій у навчання та роботу, без розбудови міст і містечок. І лише патріотичні люди, які справді люблять Україну, можуть допомогти нашій країні наблизитися до щасливого майбутнього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко під час відкриття інноваційного IQ-центру у м. Городок, що в Хмельницькій області.

IQ-центр, заснований групою компаній "Епіцентр К", має стати потужним інтелектуальним хабом, який залучатиме в регіон перспективних кадрів у сфері інформаційних технологій з усієї України.

"Коли здаються такі прекрасні об’єкти, це свідчить про те, що мрії втілюються в життя. Україна може розраховувати на дуже сильне сьогодення і майбутнє, але треба, щоб всі, хто люблять Україну, були разом. І тоді все буде добре", - переконана Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" вважає, що залучення інвестицій у невеликі міста для інтелектуального розвитку дітей і молоді - неоціненний вклад у майбутнє країни, що матиме довгостроковий відчутний результат.

"Це і є той розвиток України, на який ми дуже з вами розраховували. Коли я подивилася, як у цьому IQ-центрі все створено, я зрозуміла, що Європа може нам позаздрити. Що ще дуже важливо - у цьому прекрасному офісі буде до тисячі робочих місць, і найголовніше - для нашої молоді. Я знаю, що в Городку також заплановане будівництво надсучасної школи. Це означає, що для України будуть виховуватися інтелектуальні, сильні, духовно красиві люди. Ми віримо в це", - наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, зробити Україну сильною і заможною, а людей щасливими, можна лише об’єднавши зусилля всіх патріотичних сил країни.

"Треба єднати зусилля всіх сильних людей в Україні, які залишаються на патріотичних позиціях, які бачать в Україні той потенціал, який може зробити нас однією з найсильніших країн Європи. Нам треба всім єднатися, щоби показати, якою Україна може бути красивою. І щоб ми могли підняти голову і сказати, що і молодь, і діти, і наші батьки, які все життя віддали роботі в Україні, будуть почуватися в Україні щасливо", - підсумувала лідер "Батьківщини".

Раніше Тимошенко заявляла, що влада цинічно ігнорує проблеми громадян та не збирається їх вирішувати. Українцям варто зробити висновки з попередніх голосувань на виборах.

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