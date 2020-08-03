Тимошенко инициирует создание специальной парламентской миссии для достижения мира

Юлия Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии, целью которой будет - "проложить реальный путь к миру".

Об этом лидер партии "Батькивщина" заявила на пресс-конференции в Киеве.

"К сожалению, некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции президента Зеленского и его окружения привели к тому, что Украина не борется за установление мира, за восстановление своей территориальной целостности", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, власть завела все мирные переговоры в тупик и подвела международных партнеров.

Тимошенко считает, что ситуация не имеет перспектив, пока ею занимается действующая власть. В то же время она напомнила, что Украина - парламентско-президентская страна, поэтому именно парламент должен принять ответственность за установление настоящего мира.

Глава "Батькивщины" призвала всех лидеров фракций, всех депутатов, которые имеют соответствующий опыт и авторитет, создать специальную парламентскую миссию, которая сможет принимать активное участие во всех международных переговорах по возвращению в Украину мира и территорий.

"С сегодняшнего дня я начну переговоры со всеми лидерами фракций для того, чтобы была сформирована специальная парламентская миссия, которая сможет проложить реальный путь к миру. Нам надо достичь результата. Результат - это восстановление территориальной целостности Украины, это завершение войны, это мир, спокойствие, нормальная работа, нормальная жизнь страны. Я верю в этот путь, и мы начинаем этим путем двигаться", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Леонид Кравчук рассказал, какие задачи ему поставил президент, а также о "красных линиях" в переговорах по Донбассу.

По его словам, создание фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса - могли бы стать компромиссами на пути к разрешению конфликта.