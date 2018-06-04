Тимошенко инициирует рассмотрение в Раде вопроса об увольнении главы "Нафтогаза"

Тимошенко считает, что парламент своим бездействием покрывает коррупцию

Руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициирует рассмотрение в парламенте вопроса об увольнении председателя НАК "Нафтогаз". Такое предложение она внесла сегодня, 4 июня, на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Это беспрецедентно, когда на пять человек выделяется 1 млрд 200 тыс. грн какой-то неизвестной премии. А до того еще на 60% -70% хотят повысить уровень тарифов на газ. Почему мы в Верховной раде не принимаем постановление о немедленном увольнении главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и почему мы не рассматриваем постановления правительства, которые устанавливают такие цены на газ?", - заявила политик.

Причиной, по ее словам, является "беспрецедентная коррупция, расцвела в "Нафтогазе", руководители которого к тому же выписывают себе огромные премии".

По словам Тимошенко, своим бездействием парламент, а именно председатель ВРУ, прикрывает эту коррупцию.

Лидер "Батькивщины" также требует от Рады отреагировать на "произвол" коллекторских фирм, которые сегодня захлестнули страну. "Сегодня бандформирования, которые называются коллекторскими компаниями, идут в каждую семью и выбивают из людей последнее", – отметила парламентарий.

В то же время Тимошенко заявила, что в парламенте не голосуются законы, которые останавливают это "ужасное надругательство над людьми".

Учитывая это, нардеп требует включить в повестку дня законопроект №5059 о запрете конфискации жилья, если оно является единственным.

Кроме того, лидер партии предложил руководству ВРУ формировать повестку дня консультаций, в частности с предпринимателями.

"Такого террора над предпринимателями, аграриями, селянами не было ни при одном президенте... Почему с нами здесь не сидят предприниматели, почему мы вместе с ними не формируем повестку дня, который будет все это останавливать? Я прошу принимать решение на этом Согласительном совете, а не просто разговаривать. Реагировать на актуальные проблемы и выносить ключевые вопросы на рассмотрение сессионного зала", – предложила Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко призвала парламент жестко отреагировать на коррупцию в НАК "Нафтогаз" и срочно принять проект постановления о создании Временной следственной комиссии относительно проверки законности расходования средств, которые государство получает от граждан за газ.