Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Тимошенко ініціює розгляд у Раді питання звільнення голови "Нафтогазу"

НовиниПолітика    04.06.2018 - 13:37
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що парламент своєю бездіяльністю покриває корупцію

Керівник фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціює розгляд у парламенті питання про звільнення голови НАК "Нафтогаз". Таку пропозицію вона внесла сьогодні, 4 червня, на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Це безпрецедентно, коли на п’ять людей виділяється 1 млрд 200 тис. грн якоїсь невідомої премії. А до того ще на 60% -70% хочуть підвищити рівень тарифів на газ. Чому ми у Верховній раді не ухвалюємо постанову про негайне звільнення голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва і чому ми не розглядаємо постанови уряду, що встановлюють такі ціни на газ?", - заявила політик.

Причиною, за її словами, є "безпрецедентна корупція, що розквітла в "Нафтогазі", керівники якого до того ж виписують собі величезні премії". 

За словами Тимошенко, своєю бездіяльністю парламент, а саме голова ВРУ, прикриває цю корупцію.

Лідер "Батьківщини" також вимагає від Ради відреагувати на "свавілля" колекторських фірм, які сьогодні поглинули країну. "Сьогодні бандформування, які називаються колекторськими компаніями, йдуть в кожну родину і вибивають з людей останнє", – зауважила парламентарій.

Водночас Тимошенко заявила, що у парламенті не голосуються закони, які зупиняють цю "жахливу наругу над людьми".

З огляду на це нардеп вимагає включити до порядку денного законопроект №5059 про заборону конфіскації житла, якщо воно є єдиним.

Окрім того, лідер партії запропонувала керівництву ВРУ формувати порядок денний консультуючись, зокрема з підприємцями.

"Такого терору над підприємцями, аграріями, селянами не було за жодного президента… Чому з нами тут не сидять підприємці, чому ми разом з ними не формуємо порядок денний, який буде все це зупиняти? Я прошу ухвалювати рішення на цій Погоджувальній раді, а не просто розмовляти. Реагувати на актуальні проблеми і виносити ключові питання на розгляд сесійного залу", – запропонувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко закликала парламент жорстко відреагувати на корупцію в НАК "Нафтогаз" і терміново ухвалити проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки законності витрачання коштів, які держава отримує від громадян за газ.

Чому газові мережі стали заручниками політичних спекуляцій Питання боргу "Київенерго" перед "Нафтогазом" потребує вирішення на національному рівні, - КМДА
Теги публікації: Батьківщина, Тимошенко, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top