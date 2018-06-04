Тимошенко ініціює розгляд у Раді питання звільнення голови "Нафтогазу"

Тимошенко вважає, що парламент своєю бездіяльністю покриває корупцію

Керівник фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціює розгляд у парламенті питання про звільнення голови НАК "Нафтогаз". Таку пропозицію вона внесла сьогодні, 4 червня, на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Це безпрецедентно, коли на п’ять людей виділяється 1 млрд 200 тис. грн якоїсь невідомої премії. А до того ще на 60% -70% хочуть підвищити рівень тарифів на газ. Чому ми у Верховній раді не ухвалюємо постанову про негайне звільнення голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва і чому ми не розглядаємо постанови уряду, що встановлюють такі ціни на газ?", - заявила політик.

Причиною, за її словами, є "безпрецедентна корупція, що розквітла в "Нафтогазі", керівники якого до того ж виписують собі величезні премії".

За словами Тимошенко, своєю бездіяльністю парламент, а саме голова ВРУ, прикриває цю корупцію.

Лідер "Батьківщини" також вимагає від Ради відреагувати на "свавілля" колекторських фірм, які сьогодні поглинули країну. "Сьогодні бандформування, які називаються колекторськими компаніями, йдуть в кожну родину і вибивають з людей останнє", – зауважила парламентарій.

Водночас Тимошенко заявила, що у парламенті не голосуються закони, які зупиняють цю "жахливу наругу над людьми".

З огляду на це нардеп вимагає включити до порядку денного законопроект №5059 про заборону конфіскації житла, якщо воно є єдиним.

Окрім того, лідер партії запропонувала керівництву ВРУ формувати порядок денний консультуючись, зокрема з підприємцями.

"Такого терору над підприємцями, аграріями, селянами не було за жодного президента… Чому з нами тут не сидять підприємці, чому ми разом з ними не формуємо порядок денний, який буде все це зупиняти? Я прошу ухвалювати рішення на цій Погоджувальній раді, а не просто розмовляти. Реагувати на актуальні проблеми і виносити ключові питання на розгляд сесійного залу", – запропонувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко закликала парламент жорстко відреагувати на корупцію в НАК "Нафтогаз" і терміново ухвалити проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки законності витрачання коштів, які держава отримує від громадян за газ.