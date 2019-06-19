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Тимошенко: мы идем в Раду с сильной командой и планом действий

Новости » Выборы 2019    19.06.2019 - 16:20
Тимошенко: мы идем в Раду с сильной командой и планом действий
Команда "Батькивщины" (фото: пресс-служба)

"Батькивщина" подала в ЦИК документы для участия в парламентских выборах

Цель партии "Батькивщина" – пройти в новый парламент, создать в нем "коалицию действий" и на базе Нового курса начать возрождать Украину. Об этом Юлия Тимошенко заявила после подачи в ЦИК документов для участия в парламентских выборах 21 июля, передает пресс-служба политсилы.

Политик напомнила, что ее команда вместе с лучшими специалистами за несколько лет разработала четкую стратегию изменений – Новый курс. Он был создан не ради президентских выборов, а для страны и людей, добавила она.

"Сегодня мы имеем ответы на те вопросы, которые нужно решить для Украины. Сейчас перед государством открылась новая дорога, новый шанс и возможности. Самое главное теперь – совместить новых сильных людей в политике с опытом, профессионализмом и пониманием, что делать", – убеждена политик.

По словам Тимошенко, команда "Батькивщины" имеет также план первоочередных действий "Результат за 100 дней", который определяет неотложные шаги, нужные стране сразу после выборов.

"Наша команда готова к действиям. Мы будем сильной командой в парламенте. Вместе с президентом и новыми политическими силами мы будем возрождать наше государство. Верим, что Украина сможет подняться, украинцы смогут жить счастливо", – подытожила лидер партии.

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Новости Украины Порошенко Зеленский БатькивщинаТимошенковыборы 2019
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