Тимошенко: ми йдемо до Раду з сильною командою і планом дій

Команда "Батьківщини" (фото: прес-служба)

"Батьківщина" подала в ЦВК документи для участі у парламентських виборах

Мета партії "Батьківщина" – пройти в новий парламент, створити в ньому "коаліцію дій" і на базі Нового курсу почати відроджувати Україну. Про це Юлія Тимошенко заявила після подачі в ЦВК документів для участі у парламентських виборах 21 липня, передає прес-служба політсили.

Голова партії нагадала, що її команда разом із кращими фахівцями за кілька років розробила чітку стратегію змін – Новий курс. Він був створений не заради президентських виборів, а для країни і людей, додала вона.

"Сьогодні ми маємо відповіді на ті питання, які потрібно вирішити для України. Зараз перед державою відкрилась нова дорога, новий шанс і можливості. Найголовніше тепер – поєднати нових сильних людей в політиці з досвідом професійністю та розумінням, що робити", – переконана політик.

За словами Тимошенко, команда "Батьківщини" має також план першочергових дій "Результат за 100 днів", який визначає невідкладні кроки, потрібні країні одразу після виборів.

"Наша команда готова до дій. Ми будемо сильною командою в парламенті. Разом із президентом і новими політичними силами ми відроджуватимемо нашу державу. Віримо, що Україна зможе піднятися, українці зможуть жити щасливо", – підсумувала лідер партії.