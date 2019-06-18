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Тимошенко: мы готовы дать результат для людей уже в первые 100 дней

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 21:17
Тимошенко: мы готовы дать результат для людей уже в первые 100 дней
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что "Батькивщина" борется за право воплотить в жизнь Новый курс

Команда "Батькивщины" принимает участие в парламентских выборах, ведь ей есть что предложить стране для настоящих изменений и она может реализовать серьезные преобразования в течение первых 100 дней. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина", сообщает пресс-служба партии.

По ее словам, "Батькивщина" борется сейчас за право воплотить в жизнь Новый курс - стратегию возрождения и развития Украины, над которым она вместе с лучшими специалистами работала в течение 5 лет.

Председатель партии отметила, что, к сожалению, сейчас много дискуссий ведется вокруг должностей и нет дискуссий о том, что и как делать в первые 100 дней после парламентских выборов.

"Мы хотим начать такую дискуссию. Для людей важно, что произойдет даже в первую неделю после выборов. Давайте об этом говорить, что мы будем делать в первые дни, как мы будем действовать", - подчеркнула она.

Тимошенко убеждена, сегодня важно всем, кто хочет изменений в стране, сплотиться и действовать в новой коалиции действий.

"Задача нового президента - объединить всех. Нужны не амбиции, а максимальная консолидация, ведь вызовы такого масштаба, что, возможно, новые команды до конца их не осознают. Надо поднимать страну. И мы готовы стать рядом и можем предложить рецепты. А дальше - президенту принимать решения, но в одиночку ему трудно будет бороться против старой системы, которая 28 лет обрастали коррупционными интересами", - подытожила она.

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Новости Украины Порошенко Зеленский БатькивщинавыборыТимошенко
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