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Тимошенко: ми готові дати результат для людей вже у перші 100 днів

Новини » Вибори 2019    18.06.2019 - 21:17
Тимошенко: ми готові дати результат для людей вже у перші 100 днів
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що "Батьківщина" бореться за право втілити в життя Новий курс

Команда "Батьківщини" бере участь в парламентських виборах, адже вона має що запропонувати країні для справжніх змін і може реалізувати серйозні перетворення впродовж перших 100 днів. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна", повідомляє прес-служба партії.

За її словами, "Батьківщина" бореться наразі за право втілити в життя Новий курс - стратегію відродження та розвитку України, над яким вона разом із кращими фахівцями працювала впродовж 5 років.

Голова партії зауважила, що, на жаль, зараз багато дискусій ведеться навколо посад і немає дискусій про те, що і як робити в перші 100 днів після парламентських виборів.

"Ми хочемо розпочати таку дискусію. Для людей важливо, що відбудеться навіть в перший тиждень після виборів. Давайте про це говорити, що ми робитимемо в перші дні, як ми діятимемо", - наголосила вона.

Тимошенко переконана, сьогодні важливо всім, хто хоче змін у країні, згуртуватись і діяти в новій коаліції дій.

"Завдання нового президента - всіх об’єднати. Потрібні не амбіції, а максимальна консолідація, адже виклики такого масштабу, що, можливо, нові команди до кінця їх не усвідомлюють. Треба піднімати країну. І ми готові стати поруч і можемо запропонувати рецепти. А далі - президенту ухвалювати рішення, але самотужки йому важко буде боротися проти старої системи, яка 28 років обростала корупційними інтересами", - підсумувала вона.

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Новини України Порошенко Зеленський БатьківщинавыборыТимошенко
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