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Тимошенко готова к сотрудничеству с "Самопомиччю", Гриценко и Вакарчуком

Новости » Политика    02.11.2018 - 15:12
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко открыта к сотрудничеству

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", Анатолием Гриценко и Святославом Вакарчуком. Об этом она отметила на пресс-конференции во Львове, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопомич", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется. И тогда люди начнут возвращаться в Украину. Вот это будет адекватная оценка изменений", – убеждена лидер "Батькивщины".

Тимошенко предложила оценивать поддержку политических сил по результатам местных выборов.

"По результатам последних местных выборов в апреле, наша команда получила свыше 35% на выборах депутатов в ОТО, – напомнила она и заметила, что это и есть социсследованиям электоральных настроений в стране. – Это свидетельствует о том, что и на президентских, и на парламентских выборах наша команда одержит победу".

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Новости Украины ТимошенкоГриценко Анатолий
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