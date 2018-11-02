ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Тимошенко готова до співпраці з "Самопоміччю", Гриценком та Вакарчуком

Новини » Політика    02.11.2018 - 15:12
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко відкрита до співпраці

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", Анатолієм Гриценком та Святославом Вакарчуком. Про це вона зазначила на прес-конференції у Львові, повідомляє прес-служба "Батьківщини"

"Ми готові до співпраці з партією "Самопоміч", зі Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із "Громадянською позицією" Анатолія Гриценка. Ми прагнемо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили. Ми прагнемо створити спільну, сильну національну команду з правильною стратегією та з результатом, який буде не на папері, не у звітах, не в пропагандистських сюжетах, а так, щоб люди відчули на власному досвіді, що країна змінюється. І тоді люди почнуть повертатися до України. Ось це буде адекватна оцінка змін", – переконана лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко запропонувала оцінювати підтримку політичних сил за результатами місцевих виборів.

"За результатами останніх місцевих виборів у квітні, наша команда отримала понад 35% депутатів на виборах в ОТГ, – нагадала вона і зауважила, що це і є соцдослідженням електоральних настроїв в країні. – Це свідчить про те, що і на президентських, і на парламентських виборах наша команда здобуде перемогу".

Гриценко втратив майже половину виборців порівняно з літніми рейтингами, - експерт Санкційний список РФ викрив корумповану владу України, - Тимошенко
Новини України ТимошенкоГриценко Анатолій
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся