Мама Тимошенко заболела коронавирусом

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Мама лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - Людмила Телегина - заразилась коронавирусом. Ее состояние тяжелое.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Собеседник издания сообщил, что болезнь у женщины протекает очень тяжело.

Отметим, что Людмиле Телегиной 83 года.

Ранее РБК-Украина писало, что коронавирус был и у самой Юлии Тимошенко. Об этом стало известно вконце августа. Она выздоровела 11 сентября.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине зафиксировали 7517 новых случаев коронавируса. В частности, в Киеве за прошедшие сутки подтвердили 635 заражений.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие введения в Украине локдауна. Жесткий карантин в Украине могут ввести, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.

Отметим, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении зон карантина в Украине.