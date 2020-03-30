Тимошенко: надо эффективно организовать свой аграрный комплекс, а не продавать землю

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Партия "Батькивщина" не будет голосовать за законопроект о рынке земли

Партия "Батькивщина" не будет голосовать за авантюры, которые власть пытается реализовать, прикрываясь пандемией коронавируса. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время выступления на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп, передает РБК-Украина.

"Закон о распродаже земли, который сейчас хотят протащить, легализует преступный сговор за спиной украинского народа. В итоге этот документ все равно позволяет иностранным банкам спекулировать украинской землей, а крупным корпорациям - ее скупать. И это в то время, когда вопрос продовольственной безопасности становится условием выживания всех народов мира. Это прямо противоречит стратегии, которую сейчас диктуют новые условия жизни человечества", - заявила Тимошенко.

По ее словам, команда "Батькивщины" будет бороться против антинародных решений всеми конституционными и политическими средствами.

"Сегодня мы видим, что все страны могут полагаться только на свои ресурсы и свои возможности во время такой большой беды. Продукты сейчас становятся особой ценностью в глобальном мире. Но именно в это время, вместо того, чтобы эффективно организовать свой аграрный комплекс, власть протаскивает закон о распродажа сельскохозяйственной земли. Если только под прикрытием эпидемии они осуществят эту аферу, мы немедленно будем действовать и обращаться в Конституционный суд", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Батькивщина" не будет голосовать за законопроект о рынке земли в его нынешней редакции, как того требуют международные партнеры.

Как сообщалось, на внеочередном заседании Верховной рады 30 марта будут рассмотрены некоторые законопроекты по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Украине, изменения в госбюджет на 2020 год и кадровые изменения в Кабинете министров, о чем свидетельствует повестка внеочередного заседания ВР.

Кроме того, парламентарии рассмотрят кадровые перестановки в Кабмине. В частности, увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов и назначение на эту должность Сергея Марченко, а также увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения и назначение на эту должность Максима Степанова. Ольгу Богуславец планируют назначить министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.