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Тимошенко: треба ефективно організувати свій аграрний комплек, а не продавати землю

Новини » Політика     30.03.2020 - 13:07
Тимошенко: треба ефективно організувати свій аграрний комплек, а не продавати землю
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Партія "Батьківщина" не голосуватиме за законопроект про ринок землі

Партія "Батьківщина" не голосуватиме за авантюри, які влада намагається реалізувати, прикриваючись пандемією коронавірусу. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та груп, передає РБК-Україна.

"Закон про розпродаж землі, який зараз хочуть протягнути, легалізує злочинну змову за спиною українського народу. В підсумку цей документ все одно дозволяє іноземним банкам спекулювати українською землею, а великим корпораціям - її скуповувати. І це в той час, коли питання продовольчої безпеки стає умовою виживання усіх народів світу. Це прямо суперечить стратегії, яку зараз диктують нові умови життя людства", - заявила Тимошенко.

За її словами, команда "Батьківщини" боротиметься проти антинародних рішень усіма конституційними та політичними засобами.

"Сьогодні ми бачимо, що всі країни можуть покладатися тільки на свої ресурси та свої можливості під час такої великої біди. Харчі зараз стають особливою цінністю у глобальному світі. Але саме в цей час, замість того, щоб ефективно організувати свій аграрний комплекс, влада протягує закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Якщо тільки під прикриттям епідемії вони здійснять цю аферу, ми негайно будемо діяти й звертатися до Конституційного суду", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція "Батьківщина" не голосуватиме за законопроект про ринок землі в його нинішній редакції, як того вимагають міжнародні партнери.

Як повідомлялось, на позачерговому засіданні Верховної ради 30 березня будуть розглянуті деякі законопроекти щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 в Україні, зміни до держбюджету на 2020 рік і кадрові зміни в Кабінеті міністрів, про що свідчить порядок позачергового засідання ВР.

Крім того, парламентарії розглянуть кадрові перестановки в Кабміні. Зокрема, звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і призначення на цю посаду Сергія Марченка, а також звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я і призначення на цю посаду Максима Степанова. Ольгу Богуславець планують призначити міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України.

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