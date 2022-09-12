Тимошенко: мы должны войти в зиму с закрытым небом над нашими ТЭЦ и АЭС

Украина должна быть заблаговременно подготовлена к новым проявлениям подлости путинского режима. В первую очередь необходимо защитить объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Facebook .

"Вопрос о закрытии украинского неба накануне зимы приобретает особую актуальность. Потому что речь пойдет о безопасности и жизни миллионов мирных людей - как в Украине, так и за ее пределами", - написала Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что ВСУ ежедневно демонстрируют силу и профессионализм: умело сбивают большинство запущенных российских ракет и успешно осуществляют контрнаступление на Слобожанщине, однако Украина нуждается в дополнительной поддержке от западных партнеров для защиты объектов критической инфраструктуры, по которым РФ планирует нанести новые удары.

"Сегодня нам, как никогда, нужны дополнительные системы ПВО. А еще нам нужны истребители НАТО над нашими атомными электростанциями и ТЭЦ, мостами и портами, плотинами и железнодорожными станциями", - считает Тимошенко.

По ее словам, успехи украинской армии окончательно убедили западных лидеров в реальности победы над режимом Путина на поле боя.