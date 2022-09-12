ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тимошенко: маємо увійти в зиму із закритим небом над нашими ТЕЦ та АЕС

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 15:51
Тимошенко: маємо увійти в зиму із закритим небом над нашими ТЕЦ та АЕС Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлія Бойко

Україна має бути завчасно підготовлена до нових проявів підлості путінського режиму. Першочергово необхідно захистити об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook.

"Питання щодо закриття українського неба напередодні зими набуває особливої актуальності. Бо йтиметься про безпеку та життя мільйонів мирних людей – як в Україні, так і за її межами", - написала Тимошенко.

Тимошенко переконана, що ЗСУ щоденно демонструють силу й професіоналізм: уміло збивають більшість запущених російських ракет й успішно здійснюють контрнаступ на Слобожанщині, однак Україна потребує додаткової підтримки від західних партнерів для захисту об’єктів критичної інфраструктури, по яких РФ планує завдати нових ударів.

"Сьогодні нам, як ніколи, потрібні додаткові системи ППО. А ще нам потрібні винищувачі НАТО над нашими атомними електростанціями та ТЕЦ, мостами та портами, греблями та залізничними станціями", - вважає Тимошенко.

За її словами, успіхи української армії остаточно переконали західних лідерів у реальності перемоги над режимом Путіна на полі бою.

Нагадаємо, увечері 11 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. Унаслідок атаки постраждала ТЕЦ-5, спостерігаються перебої зі світлом в низці областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко Опалювальный сезон АЕС
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ