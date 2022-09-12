Тимошенко: маємо увійти в зиму із закритим небом над нашими ТЕЦ та АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook .

"Питання щодо закриття українського неба напередодні зими набуває особливої актуальності. Бо йтиметься про безпеку та життя мільйонів мирних людей – як в Україні, так і за її межами", - написала Тимошенко.

Тимошенко переконана, що ЗСУ щоденно демонструють силу й професіоналізм: уміло збивають більшість запущених російських ракет й успішно здійснюють контрнаступ на Слобожанщині, однак Україна потребує додаткової підтримки від західних партнерів для захисту об’єктів критичної інфраструктури, по яких РФ планує завдати нових ударів.

"Сьогодні нам, як ніколи, потрібні додаткові системи ППО. А ще нам потрібні винищувачі НАТО над нашими атомними електростанціями та ТЕЦ, мостами та портами, греблями та залізничними станціями", - вважає Тимошенко.

За її словами, успіхи української армії остаточно переконали західних лідерів у реальності перемоги над режимом Путіна на полі бою.