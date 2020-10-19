Тимошенко: на должности не претендуем, но стране нужны новая стратегия и новое правительство

Проект бюджета на 2021 год, поданный действующим правительством, подтверждает, что власть теряет контроль над ситуацией. Президент должен сформировать новую команду из настоящих специалистов, способных справиться с кризисом и предложить совсем другую стратегию действий.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "112. Украина".

"В правительстве сегодня на 90% люди непрофессиональные. Поэтому президенту нужно немедленно создать сильный, профессиональный организационно-способное правительство, правительство национального единства и национального спасения. Ему нужно туда пригласить тех людей, которые знают, как работать и умеют это делать", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, без нового сильного правительства президенту будет невозможно с этим кризисом справиться.

"Мы не претендуем на участие в этом правительстве. Но президент сейчас точно должен сделать так, чтобы хотя бы правительство было компетентное и эффективное. Тогда в стране много чего можно будет сделать", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. Бюджет предварительно планируют рассмотреть на заседании ВР 3 ноября.

Как писало РБК-Украина, ранее в парламенте рассчитывали, что проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу.