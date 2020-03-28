Тимошенко: надо действовать немедленно, чтобы защитить людей и экономику в условиях пандемии

Партия "Батькивщина" предложила пошаговый план, что позволит поддержать украинцев и экономику страны в условиях распространения коронавируса, и готова его воплощать. Об этом заявила глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Нам ни в коем случае нельзя остановить экономику, иначе мы страну не поднимем. Но и людей нужно защитить, изменив для этого концепцию карантина, потому что модель, выбранная властями, является ошибочной. Мы прописали план относительно того, как правильно делать карантин, передали его в комитет, в Минздрав", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко подчеркнула, что сейчас именно от президента зависит, какие методы будут применяться для предотвращения распространения коронавируса и предотвращения экономическому кризису.

"Мы вышли из оппозиции, и я лично во время встречи с президентом сказала, что у нас есть план, у нас есть точная пошаговая стратегия, как сегодня защитить людей от болезни, поднять экономику и направить все ресурсы в интересах украинцев. И вся команда, начиная с меня, готова стать рядом с президентом и правительством и сделать все необходимое. Нам не нужно никаких особых вещей, нужна лишь возможность действовать", - добавила Юлия Тимошенко.

Напомним, в Украине зафиксировано три новых смертельных случая от коронавируса. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Украине увеличилось до 8 человек.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Подробности распространения пандемии в Украине и мире 28 марта - в материале РБК-Украина.