Тимошенко: треба діяти негайно, щоб захистити людей та економіку в умовах пандемії

Партія "Батьківщина" запропонувала покроковий план, що дозволить підтримати українців та економіку країни в умовах поширення коронавірусу, й готова його втілювати. Про це заявила голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Нам у жодному випадку не можна зупинити економіку, інакше ми країну не піднімемо. Але й людей потрібно захистити, змінивши для цього концепцію карантину, бо модель, обрана владою, є помилковою. Ми прописали план щодо того, як правильно робити карантин, передали його в комітет, в МОЗ, в уряд", - зазначила лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що зараз саме від президента залежить, які методи будуть застосовуватися для запобігання поширенню коронавірусу та запобігання економічній кризі.

"Ми вийшли з опозиції, і я особисто під час зустрічі з президентом сказала, що у нас є план, у нас є точна покрокова стратегія, як сьогодні захистити людей від хвороби, підняти економіку та спрямувати усі ресурси в інтересах українців. І вся команда, починаючи з мене, готова стати поряд з президентом та урядом і зробити все необхідне. Нам не потрібно ніяких особливих речей, потрібна лише можливість діяти", - додала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано три нових смертельних випадки від коронавірусу. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу в Україні збільшилась до 8 осіб.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 28 березня в Україні зафіксовано 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Подробиці поширення пандемії в Україні і світі 28 березня - у матеріалі РБК-Україна.