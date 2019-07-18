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Тимошенко: для быстрого результата нам нужна поддержка избирателей

Новости » Выборы 2019    18.07.2019 - 17:29
Тимошенко: для быстрого результата нам нужна поддержка избирателей
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко напомнила, что ее команда имеет пошаговый план действий

У "Батькивщины" есть проверенная команда и пошаговый план действий, как снижать тарифы, поднимать пенсии, стимулировать развитие экономики. Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина.

"Мы знаем, как снижать тарифы, как поднимать пенсии, как стимулировать развитие экономики. Все это позволит компенсировать недостаток опыта и компетентности у депутатов, которые впервые попадут в парламент. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы в новой Раде преобладали люди, которые никогда и нигде не работали", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко подчеркнула, что ее фракция предлагает сразу после подведения итогов выборов сформировать "коалицию действий" и начать изменения в интересах людей, не теряя ни минуты.

"Нам нужна поддержка избирателей, чтобы дать быстрый результат", – сказала политик.

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