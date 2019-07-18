Тимошенко: для швидкого результату нам потрібна підтримка виборців

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко нагадала, що її команда має покроковий план дій

У "Батьківщини" є перевірена команда і покроковий план дій, як знижати тарифи, як піднімати пенсії, як стимулювати розвиток економіки. Про це заявила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Ми знаємо, як знижувати тарифи, як піднімати пенсії, як стимулювати розвиток економіки. Все це дозволить компенсувати брак досвіду і компетентності в депутатів, які вперше потраплять до парламенту. Хоча, звичайно, не хотілося б, щоб у новій Раді переважали люди, які ніколи і ніде не працювали", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що її фракція пропонує одразу після підведення підсумків виборів сформувати "коаліцію дій" і започаткувати зміни в інтересах людей, не гаючи ані хвилини.

"Нам потрібна підтримка виборців, щоб дати швидкий результат", – сказала політик.