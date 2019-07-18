ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: для швидкого результату нам потрібна підтримка виборців

Новини » Вибори 2019    18.07.2019 - 17:29
Тимошенко: для швидкого результату нам потрібна підтримка виборців
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко нагадала, що її команда має покроковий план дій

У "Батьківщини" є перевірена команда і покроковий план дій, як знижати тарифи, як піднімати пенсії, як стимулювати розвиток економіки. Про це заявила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Ми знаємо, як знижувати тарифи, як піднімати пенсії, як стимулювати розвиток економіки. Все це дозволить компенсувати брак досвіду і компетентності в депутатів, які вперше потраплять до парламенту. Хоча, звичайно, не хотілося б, щоб у новій Раді переважали люди, які ніколи і ніде не працювали", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що її фракція пропонує одразу після підведення підсумків виборів сформувати "коаліцію дій" і започаткувати зміни в інтересах людей, не гаючи ані хвилини.

"Нам потрібна підтримка виборців, щоб дати швидкий результат", – сказала політик.

Партія "Батьківщина": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019 Тимошенко пропонує Зеленському позачергову сесію Ради
Новини України Порошенко Зеленський Тимошенковыборы в РадуБатьківщина
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся