Тимошенко: будет поддержка избирателей - будут снижены тарифы, а пенсии увеличены немедленно

От того, сколько украинцев проголосует за "Батькивщину", будет зависеть, насколько сильной будет новая правительственная команда и насколько быстро она достигнет результатов, которых ждут люди, - уменьшит вдвое тарифы, поднимет минимальную пенсию, изменит направление медицинской реформы в интересах граждан. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале "112 Украина", сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, действовать надо немедленно, не теряя времени. Ведь пошаговый план неотложных для Украины действий уже разработан "Батькивщина" и она готова взяться за дело.

Тимошенко напомнила о победе в судах двух инстанций, которые признали незаконными постановления о подорожании газа для населения.

"Мы таким образом подготовились к работе нового правительства и парламента. Только пришли - у нас уже есть решение суда на столе, отменяем постановление старого Кабмина и начинаем нормальную новую тарифную политику", - отметила она.

Лидер "Батькивщины" сообщила, что сегодня подала в суд иск и о пенсионных решениях старой власти.

Новый парламент, однако, может не дожидаться завершения судебного процесса, отметила политик. Рада может своим решением увеличить минимальную пенсию до 3094 гривен, а пенсии тех, кто имеет большой стаж, еще больше. Экономика от этого только выиграет, уверена Тимошенко. Ведь чем больше будут зарабатывать и получать граждане, тем больше они смогут покупать отечественных товаров и услуг и стимулировать экономическое развитие, подытожила председатель партии.