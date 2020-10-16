Тимошенко будет инициировать в парламенте запрет проведения опроса 25 октября

Партия "Батькивщина" намерена обратиться к Центральной избирательной комиссии с требованием на базе действующего закона о выборах, на базе Конституции - дать официальное разъяснение, что в день выборов запрещены любые опросы.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, Тимошенко заявила, что политсила будет обращаться также ко всем политическим силам, чтобы 20 октября, когда начнет работать парламент, Верховная рада приняла постановление о запрете проведения опроса во время выборов.

"Хоть один человек в стране будет возражать, чтобы пожизненно сажать коррупционеров? Хоть один человек в стране против того, чтобы из 450 депутатов осталось 300? Хоть кто-то в стране будет протестовать против применения Будапештского меморандума, который гарантирует Украине мир и возврат территорий? О чем вопросы относительно свободной экономической зоны на Донбассе, которая фактически введена законом про особый статус?" - спросила Юлия Тимошенко

В то же тремя Тимошенко считает, что весь информационный шум вокруг опроса устроен ради одного - легализации наркотиков в Украине. Однако, противодействовать этому сценарию надо уже сейчас.

Она призвала украинцев в день выборов 25-го октября прийти на избирательные участки и проголосовать против курса власти - за людей, которые будут представлять интересы украинцев, а не власть имущих.

"Хочу попросить всех украинцев - придите на избирательные участки 25-го октября и законно проголосуйте своим бюллетенем против такой стратегии президента и голосованием покажите свое отношение к стратегии распродажи Украины, в стратегии духовного, морального уничтожения украинской нации", - резюмирует Тимошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Избирателям предложат пять вопросов: о пожизненное заключению за коррупцию, про свободную экономическую зону на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, по легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

Как свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, в сентябре 2020 года создание на Донбассе свободной экономической зоны частично или полностью поддерживали 22,4% украинцев. Большинство из тех, кто определился, выступают против: 35,8% украинцев в целом не одобряет эту инициативу.