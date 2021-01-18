Тимошенко будет давить на правительство для снижения цен на газ, - эксперт

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тарифный кризис, против которой одномоментно выступили украинцы из всех уголков страны, уже сильно ударил по рейтингам власти. Люди не поверили обещаниям правительства о снижении тарифов на 30%, украинцы ждут действительно справедливых тарифов.

Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний в Facebook.

По его словам, обеспечить реальное и ощутимое снижение цен на квартплату может только реализация системного подхода, вроде предлагаемого Юлией Тимошенко.

"Батькивщина" предложила альтернативу, которая позволит реально снизить тарифы в несколько раз. Речь идет об обеспечении потребителей газом из подземных хранилищ по цене летней закупки, а также направление на бытовые нужды людей газа украинской добычи, что позволит снизить тарифы в три раза. К этому плану присоединятся и местные депутаты партии. А в поддержке народа можно не сомневаться", - убежден Загородний.

Он также отметил, что команда "Батькивщины" последовательно добивается ликвидации "Нафтогаза" как ненужного коррупционного посредника, который не позволяет обеспечить честную цену на энергоносители.

"Мы же знаем, что эти "рвачи" продают украинцам украинский газ по европейским ценам и многие другие их схем обворовывания людей. Поэтому команда Тимошенко требует от власти убрать лоббистов внешнего управления. Но готов ли к этому Зеленский. Ну, если не будет готов, то Тимошенко будет давить на него через местные органы власти, ведь "Батькивщина" стала лучшей среди оппозиционных сил на местных выборах и имеет фракции в советах по всей стране", - считает эксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифной" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добытую. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.