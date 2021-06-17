Тимошенко: будем требовать от власти отменить 50% повышение цены на газ

"Это сокрушительное отношение к людям надо немедленно прекращать! Украинцы не в состоянии были платить и по 6 гривен, а повышение цен на газ до 12 гривен за кубометр является практически геноцидом украинцев", - заявила она.

Тимошенко пообещала, что на ближайшей часе вопросов к правительству она и фракция "Батькивщина" будут требовать немедленно отменить это решение, потому что для такого резкого повышения нет никаких обоснований.

Она также заявила, что стоимость газа отечественной добычи, по официальным сообщениям, составляет 2 гривны 30 копеек.

"Мы безусловно будем публично принуждать их вернуть цены на газ на тот уровень, который совпадает со стоимостью украинского газа, а это 2 гривны 30 копеек. Кроме того, мы будем требовать отчета в Верховной раде членов НКРЭКУ, чтобы спросить у них, откуда на каждом кубометре взялось 10 гривен отката", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, одномоментное повышение цены на газ спровоцирует рост цен на товары, отразится на работе городского транспорта, на стоимости электроэнергии, ведь эти отрасли используют в своей работе голубое топливо.

"Речь идет о том, что сейчас совершается преступление, большая коррупция. Кто имеет откаты с этой коррупции, вы прекрасно знаете, и поэтому я прошу - прекратите издеваться над Украиной и украинцами, верните людям газ отечественной добычи и не повышайте его стоимость на 50%", - призвала лидер "Батькивщины".

Она также напомнила, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект "Батькивщины", который устанавливает справедливое начисление за газ и пускает на нужды людей дешевый газ украинской добычи, а не дорогой импортный.