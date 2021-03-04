Тимошенко: у "Батькивщины" есть способ остановить коррупцию в стране

"Мы знаем, что по принятому закону о народовластии, очень сложно провести референдум. Но мы станем вместе с людьми и поможем его организовать, чтобы люди могли выразить свое категорическое "нет" продажи сельскохозяйственной земли, легализации игорного бизнеса и марихуаны, распродажи стратегической собственности. Мы обязательно поставим вопрос и о тарифах - нужно продавать людям украинский газ по украинским ценам", - заявила Тимошенко.

По ее словам, команда "Батькивщины" продолжает собирать подписи для проведения внеочередной сессии, на которой можно будет справедливо решить вопрос тарифов и убрать коррупцию на их образовании. Вместе с тем Тимошенко сообщила, что представители "Слуги народа" не поставили ни одной подписи.

"Сегодня не рассматриваются наши законопроекты о снижении тарифов, внедрение медицинской реформы или индексации пенсий. Главный вопрос для монобольшинства - решить, кто будет собирать взятки от раздачи лицензий на открытие игорного бизнеса. А вместо обещанных 4 миллиардов гривен поступлений в бюджет, они снимают налоги с него. Неплохо было бы НАБУ выяснить, кто стоит за этими законами. "Батькивщина" за все, что касается игорного бизнеса, голосует "против" и призывает парламент не давать голоса за этот хлам", - добавила Тимошенко.

Она отмечает, что Украину все годы сопровождала коррупция, но сегодня "лоббизм, дерибан и коррупционные модели открыто прописываются в каждом законе". "Но надо бороться, на референдуме люди получат шанс высказать свое мнение", - резюмирует Тимошенко.