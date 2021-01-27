Тимошенко: мы инициируем проведение референдума по пяти 5 вопросам

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Закон о всеукраинском референдуме (№ 3612), который парламент принял 26 января во втором чтении, написан так, чтобы граждане не смогли инициировать опрос по тем вопросам, которые их действительно беспокоят. В связи с этим, партия "Батькивщина" инициирует проведение референдума по 5 ключевым вопросам.

Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

"Бюрократические процедуры, предусмотренные этим законом, имеют только одну цель - не позволить людям добиться проведения референдума. Но, если они таким образом хотят защитить власть от народа - пусть не надеются", - заявила Тимошенко.

В частности, она будет призывать граждан сказать:

Да поставке населению украинского газа и атомной электроэнергии с 30% рентабельностью; Нет продаже сельскохозяйственной земли; Нет продаже стратегической собственности; Нет легализации наркотиков; Нет легализации игорного бизнеса.

Тимошенко также предложила политическим силам, которые разделяют необходимость введения подлинного народовластия, объединить свои усилия.

"Если 70% людей, по данным опросов всех рейтинговых агентств, считают, что страна движется в неправильном направлении, то это означает, что решения принимаются против воли народа. Поэтому, хоть и плохой закон о референдуме принят, но мы как пробойная сила будет добиваться референдума по важным вопросам", - добавила Тимошенко.

Кроме того, она заявила, что будет и без референдумов отстаивать интересы украинцев. "А референдумы могут поставить точку на всем том беспорядке, который уже последние семь лет в стране происходит", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина расписал основные моменты этого закона. Референдумы будут проводиться об изменениях к Конституции, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмена закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.