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Тимошенко: "Батькивщина" обжалует в КСУ принятие налоговой амнистии

Автор: РБК-Украина

За налоговой амнистией (законопроект №5153) власть скрыла норму, которой украинцев заставят заплатить от 5% до 9% налога на их имущество и сбережения.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Их идея заключается в том, что после принятия и подписания президентом этого закона каждый гражданин Украины должен будет заполнить декларацию, а потом заплатить налог от 5 до 9% на все имущество и сбережения. Это не просто уничтожение среднего класса, это зачистка Украины", - заявила Тимошенко.

По ее словам, декларирование для депутатов и чиновников всех уровней произошло без какого-либо налогообложения, в декларации можно было вносить все: от имений до церквей, а для народа декларирование предусматривает уплату налогов.

"Это поборы, это не легализация, это просто унижение людей, чтобы забрать последнее. В законе написано, что декларирование добровольное, но если не задекларировал, то будет уголовное дело по статье", - добавила Тимошенко.

Она также сообщила, что "Батькивщина" будет обжаловать этот закон в Конституционном суде.

Напомним, в Украине с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотрели для граждан так называемую налоговую амнистию. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5153 во втором чтении.

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