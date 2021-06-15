Тимошенко: "Батьківщина" буде оскаржувати в КСУ прийняття податкової амністії

"Їхня ідея полягає в тому, що після ухвалення та підписання президентом цього закону кожен громадянин України муситиме заповнити декларацію, а потім заплатити податок від 5 до 9% на все майно та заощадження. Це не просто знищення середнього класу, це зачистка України", - заявила Тимошенко.

За її словами, декларування для депутатів і чиновників усіх рівнів відбулося без будь-якого оподаткування, до декларацій можна було вносити все: від маєтків до церков, а для народу декларування передбачає сплату податків.

"Це побори, це не легалізація, це просто приниження людей, щоб забрати останнє. В законі написано, що декларування добровільне, але якщо не задекларував, то буде кримінальна справа по статті", - додала Тимошенко.

Вона також повідомила, що "Батьківщина" буде оскаржуватиме цей закон у Конституційному суді.