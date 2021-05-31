Тимошенко: "Батькивщина" 1 июня подаст в ЦИК документы для старта референдума по земле

"Все законопроекты, которые касаются масштабной распродажи сельскохозяйственной земли, включая право собственности на нее иностранцев, президент уже подписал. И это начнется с 1 июля. Именно поэтому 22 мая собралась 11-тысячная инициативная группа, которая готова дать старт всеукраинскому референдуму против продажи земли. И завтра эта инициативная группа вместе с аграриями и нашей командой будет передавать документы в ЦИК", - заявила Тимошенко.

По ее словам, принятый монобольшинством закон о референдуме определяет, что решение о том, проводить волеизъявление или нет, принимает не народ Украины, а ЦИК.

Она также убеждена, что референдум нужно непременно провести, ведь по социологическим опросам, 77% украинцев хотят такого волеизъявления, а почти 80% против продажи земли иностранцам.

"Наша команда вместе со всей страной будет бороться за проведение референдума против продажи сельскохозяйственной земли кому-либо, кроме государства Украина. Если этот референдум состоится, люди, которые имеют паи и хотят их продать, получат право сделать это по рыночной цене и только государству. А само государство должно проводить стратегию развития семейного фермерства", - убеждена Тимошенко.

Также она напомнила, что 3 июня в 10:00 в Конституционном суде будет рассматриваться представление "Батькивщины" о неконституционности закона, который позволяет распродавать украинские черноземы иностранцам и глобальным корпорациям.